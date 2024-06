"Nhiều tài xế chạy rất ẩu, làm sao tránh được tai nạn?"

Chiều 27/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 208 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 131 người chết, bị thương 140 người và hư hỏng gần 300 phương tiện. Trong đó, tai nạn liên quan xe khách 13 vụ, xe tải 54 vụ.

6 tháng đầu năm trên địa bàn Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 131 người tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản trên 35.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 11.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe gần 5.000 trường hợp, xử phạt gần 24.000 trường hợp và nộp vào kho bạc trên 52 tỷ đồng.

Theo Phòng CSGT Đắk Lắk, số lượng TNGT từ nghiêm trọng trở lên liên quan xe khách, xe tải có tỷ lệ thấp hơn so với mô tô, xe máy. Tuy nhiên, khi xảy ra lại là nguồn nguy hiểm cao độ do có kích thước lớn, có nhiều điểm mù, khuất tầm nhìn, chở nhiều người, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tại hội nghị, ngoài tuyên truyền, phổ biến kiến thức để đảm bảo an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thành lập nhóm Zalo "An toàn giao thông đối với xe tải", "An toàn giao thông đối với xe khách".

Qua đó, mời các đơn vị kinh doanh vận tải tham gia cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh về vi phạm an toàn giao thông giúp lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý. Thông tin người cung cấp sẽ được bảo mật, đảm bảo an toàn.

Nhiều chủ doanh nghiệp vận tải đề xuất cơ quan chức năng xử lý taxi trá hình, xe đón trả khách không đúng quy định, bổ sung thêm các điểm đón - trả khách để thuận tiện trong công tác vận tải...

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bày tỏ trăn trở khi mới 6 tháng đầu năm nhưng trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại cả người lẫn tài sản.

Theo Đại tá Hưng, nguyên nhân các vụ TNGT liên quan đến phương tiện xe vận tải thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như: đi không đúng làn đường, phần đường quy định; chuyển hướng ẩu, không quan sát; vi phạm tốc độ.

"Nhiều tài xế chạy rất ẩu, khi cua xe cũng không có bất cứ tín hiệu nào, ý thức điều khiển phương tiện kém như vậy làm sao tránh được các vụ TNGT", Đại tá Trần Bình Hưng nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk dẫn chứng vụ tài xế xe bồn chở bê tông ôm cua ẩu đã tông tử vong 2 mẹ con trên tuyến đường Hồ Chí Minh xảy ra vào ngày 12/6 vừa qua.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông (Ảnh: Thúy Diễm).

"Cần nâng cao nhận thức của tất cả mọi người, phải chấp hành luật giao thông tốt nhất, để loại trừ các nguyên nhân do bản thân mình gây ra. Tôi mong lãnh đạo các doanh nghiệp vận tải quản lý chặt nhân viên là các tài xế, yêu cầu phải có văn hóa khi tham gia giao thông, điều khiển đúng tốc độ, cẩn thận, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh", Đại tá Hưng trao đổi.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, ngoài việc xử lý nghiêm đối với tất cả các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm an toàn giao thông, lãnh đạo Công an tỉnh cương quyết xử lý, chấn chỉnh những cán bộ, chiến sĩ CSGT thực hiện nhiệm vụ không nghiêm minh.

Tại hội nghị, 63 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa (trên 1.700 xe tải) và 70 đơn vị vận tải hành khách (trên 500 xe khách) đã ký cam kết với Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk trong việc đảm bảo quy định pháp luật về an toàn giao thông.