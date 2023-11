Khởi tố tài xế container tông chết bảo vệ dân phố

Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với tài xế Nguyễn Trung Hậu (47 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 27/10, Công an phường Khánh Bình phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và lực lượng phòng Cảnh sát cơ động Công an Bình Dương tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn phường Khánh Bình.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Anh Thanh).

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tổ tuần tra đến ngã tư cầu Khánh Vân, phường Khánh Bình. Lúc này, ông B.V.D. điều khiển xe máy chở ông D.T.H. ( cả 2 là bảo vệ dân phố phường Khánh Bình) bất ngờ bị xe container do tài xế Nguyễn Trung Hậu điều khiển trên đường ĐT747B mất lái, tông trúng khiến ông H. tử vong tại chỗ, ông D. bị thương nặng.

Tại trụ sở công an, nam tài xế khai nhận có dấu hiệu buồn ngủ dẫn đến tai nạn.