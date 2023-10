Khởi tố tài xế xe tải ngủ gật gây tai nạn chết người ở Đắk Lắk

Ngày 12/10, thông tin từ VKSND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Huân (28 tuổi, ngụ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo điều tra ban đầu, trưa 8/10, Huân điều khiển xe tải mang BKS 29H-076.25 lưu thông trên tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ, hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khoảng 13h40 cùng ngày, Huân buồn ngủ và ngủ gật nên bất ngờ chạy lấn sang phần đường ngược chiều và tông thẳng vào xe khách 16 chỗ do anh Phạm Văn Quý (36 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, chở theo 12 người.

Nam tài xế buồn ngủ gây nên vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Trích xuất camera hành trình).

Cú tông rất mạnh khiến xe khách lật nghiêng vào lan can đường làm 1 người chết, 12 người bị thương.

Chiếc xe tải do Huân điều khiển cũng đâm gãy lan can đường, đầu xe hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, Huân đã hoảng sợ, chạy vào rẫy cà phê trước khi đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chiếc xe khách bị tông vỡ nát làm 1 người chết, 12 người bị thương (Ảnh: Thúy Diễm).

Trích xuất camera hành trình của xe tải cho thấy, Huân buồn ngủ và ngủ gật vài giây thì xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.