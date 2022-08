Khởi tố tài xế cố tình tông ô tô đâm chết 2 học sinh

Ngày 9/8, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định - cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải (29 tuổi, trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) để tiếp tục điều tra về tội Giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Xuân Hải (Ảnh: Thành Long).

"Đơn vị đang tập trung điều tra làm rõ tội giết người đối với Trần Xuân Hải và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ án này", Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho hay

Trước đó, trưa 3/8, Võ Phan Hoài B. (15 tuổi, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), Nguyễn Quốc V. (17 tuổi, trú xã Ân Đức) và Ngô Quang L. (16 tuổi, trú xã Ân Thạnh) tìm đến nhà chị Lệ - vợ của Trần Xuân Hải ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân để nói chuyện liên quan đến khoản nợ 900 nghìn đồng.

Tại đây, 3 thiếu niên trên đã xảy ra giằng co với Trần Xuân Hải nên đã bỏ chạy. Trần Xuân Hải điều khiển xe ô tô 4 chỗ rượt theo khoảng 80m rồi tông vào phía sau xe máy của 3 thanh thiếu niên này.

Người dân địa phương bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc đau lòng này (Ảnh: Thanh Thiên).

Hậu quả, B. tử vong tại chỗ, V. tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân và L. bị thương.

Sau vụ việc, sáng 4/8, Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Xuân Hải để củng cố hồ sơ điều tra tội Giết người.