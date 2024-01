Khởi tố tài xế cố tình bẻ lái khiến 2 người đi xe máy bị ngã

Chiều 10/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Hoàng điều khiển ô tô cẩu tự hành BKS 19C-136.96 chèn ép, khiến 2 người đi xe máy trên cầu Ngọc Tháp (thị xã Phú Thọ) ngã ra đường, gặp chấn thương.

Hoàng điều khiển ô tô chèn ép 2 người đi xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 4/1, mạng xã hội đăng tải clip phản ánh trên cầu Ngọc Tháp có ô tô tải gắn cẩu tự hành chèn ép phương tiện, gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Sự việc được chia sẻ, bình luận nhiều trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Nắm được sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị khẩn trương truy tìm, triệu tập người điều khiển ô tô.

Sau gần một giờ xác minh, công an xác định đó là Vũ Ngọc Hoàng nên đã triệu tập đến Công an thị xã Phú Thọ làm việc.

Hoàng khai với công an khi điều khiển ô tô từ thị xã Phú Thọ tới huyện Tam Nông thì gặp 2 xe máy đi cùng chiều trên cầu Ngọc Tháp. Dù đã bóp còi xin xe máy cho vượt nhưng không được nên Hoàng nảy sinh bức xúc.

Khi điều khiển ô tô vượt lên phía trước, Hoàng đột ngột đánh lái sang phải làm 2 người điều khiển xe máy ngã ra đường, trong đó chị Phạm T.Y. (SN 1978, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) bị thương.

Dù biết va chạm xảy ra nhưng Hoàng không dừng xe lại mà tiếp tục di chuyển sang xã Hiền Quan, huyện Tam Nông.

Vũ Ngọc Hoàng bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao việc người dân cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giúp lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ sự việc.

Qua vụ việc, công an cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ bị xử lý hành chính mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.