Khởi tố tài xế có hơi men, chạy trốn CSGT gây tai nạn

Ngày 23/11, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can với Kiều Quang Chiến (SN 1988, ở Tuyên Quang) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Chiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, vào lúc 12h45 ngày 20/11, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Sơn Dương đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 37, thuộc địa phận thị trấn Sơn Dương, phát hiện Chiến điều khiển xe máy biển số 20L-6226 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Chiếc ô tô của Chiến (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tuy nhiên khi thấy cảnh sát, Chiến đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, mà còn điều khiển xe chạy tốc độ cao rồi gây ra tai nạn giao thông, tại đoạn đường thuộc xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận, do điều khiển ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn nên khi gặp cảnh sát Chiến sợ bị phạt, quay đầu xe bỏ chạy và gây tai nạn giao thông.