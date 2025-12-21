Khởi tố nguyên phó chủ tịch thị trấn ở Hà Giang cũ

Ngày 21/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với La Thị Thanh (SN 1983, ở xã Hoàng Su Phì), Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

La Thị Thanh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó vào năm 2024, với cương vị là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ), La Thị Thanh được giao nhiệm vụ phụ trách khối kinh tế, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giao thông, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị và nông nghiệp, thú y.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, La Thị Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến để xảy ra vụ việc Lê Văn Toàn (SN 1987, trú tại Tuyên Quang) khai thác khoáng sản trái phép tại lòng sông Chảy trong thời gian dài, với khối lượng trên 13.000m3, trị giá trên 2,7 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.