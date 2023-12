Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ một huyện ở Bình Định

Ngày 5/12, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Hiện ông Thăng được cho tại ngoại.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ do Công ty CP Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch là chủ đầu tư (Ảnh: Doãn Công).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tại xã Mỹ An do Công ty CP Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch là chủ đầu tư, đưa cho ông Thăng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (ngoài số tiền đã đền bù) để hỗ trợ thêm cho người dân bị ảnh hưởng đất rừng bị thu hồi.

Tuy nhiên, ông Thăng không hỗ trợ lại cho người dân, mà dùng số tiền này để ngoài sổ sách của Ban Quản lý rừng phòng hộ và dùng để chi tiêu không có chứng từ đúng mục đích.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.