Khởi tố người lái xe Jeep chạy ngược chiều, dọa đánh tài xế công nghệ

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quang Lộc (52 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 26/4, Lộc điều khiển ô tô Jeep trên đường về nhà thì phát hiện ông L.V.K. (63 tuổi, tài xế xe công nghệ) đang đỗ xe máy trên vỉa hè gần nhà Lộc.

Đối tượng Hồ Quang Lộc thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Lúc này, Lộc vội dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng hỏi ông K. vì sao đậu xe trên vỉa hè, nhưng ông K. không trả lời mà lên xe máy rời đi. Đối tượng điều khiển ô tô đuổi theo.

Quá trình đuổi theo ông K., Lộc điều khiển xe Jeep chạy ngược chiều trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột. Khi thấy ông K. lái xe dừng trên vỉa hè, Lộc đuổi kịp và giữa 2 người đã xảy ra cự cãi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Lộc rút chìa khóa xe máy của ông K. rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được người dân sử dụng điện thoại quay video và đăng tải lên mạng thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Theo nam tài xế xe công nghệ, sự việc bắt nguồn từ tháng 3 năm nay, khi ông đứng làm chứng ở tòa trong vụ án cố ý gây thương tích giữa ông Lộc và một tài xế taxi. Sau đó, ông này liên tục kiếm cớ gây sự và dọa đánh tài xế này.

Đối tượng Lộc đã bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích trong một vụ án khác và đang được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.