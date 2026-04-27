Người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều còn dọa đánh tài xế công nghệ

Sáng 27/4, lãnh đạo Công an phường Thành Nhất (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang xác minh và sẽ triệu tập làm việc đối với người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều, đuổi theo tài xế xe công nghệ rồi buông lời đe dọa, xảy ra trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột.

Mới đây, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển xe Jeep đi ngược chiều trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột giao với đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất) để đuổi theo một tài xế xe công nghệ.

Tài xế xe Jeep ngang nhiên điều khiển ngược chiều để truy đuổi tài xế công nghệ (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi tài xế xe công nghệ tấp vào lề đường, người đàn ông cũng dừng xe Jeep bên đường và buông lời chửi bới. Khi đôi bên cự cãi, người này xông vào rút chìa khóa xe máy của tài xế rồi đe dọa đánh nạn nhân.

Chưa dừng lại, khi quay lại xe Jeep, người này còn có dấu hiệu điều khiển ô tô hướng về phía tài xế để đe dọa.

Clip được đăng tải khiến cộng đồng mạng bức xúc trước hành động liều lĩnh, manh động của người đàn ông lái xe Jeep.

Bước đầu Công an phường Thành Nhất xác định, người đàn ông trong clip là H.Q.L. (52 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, phường Thành Nhất).