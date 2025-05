Khởi tố người chở bộ da báo hoa mai đi bán giá 310 triệu đồng

Ngày 7/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Hoàng Giang (SN 1993, trú TP Hà Nội), để điều tra hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, các lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện ô tô BKS 38A-191.17 dừng đỗ ven đường ở xã Ninh Nhất, TP Hoa Lư, có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.

Đối tượng Đặng Hoàng Giang cùng bộ da báo hoa mai trên ô tô (Ảnh: Công an Ninh Bình),

Lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ da báo hoa mai trên xe. Lái xe Đặng Hoàng Giang không xuất trình được các giấy tờ có liên quan, đồng thời khai đang mang bộ da báo trên bán cho một người tại Ninh Bình với giá 310 triệu đồng.

Kết quả trưng cầu giám định tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định, bộ da của loài báo hoa mai (tên khoa học là Panthera pardus) là động vật nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Bộ da là bộ phận không thể tách rời sự sống của động vật.