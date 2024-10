Khởi tố một phó chi cục thuế ở Hòa Bình

Ngày 26/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Tuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy.

Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Tuyên để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phạm Hồng Tuyên bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Theo kết quả điều tra, với vai trò Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy, bị can Tuyên có hành vi thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cụ thể, tháng 1/2023, Chi cục Thuế Lạc Sơn - Yên Thủy tổ chức họp duyệt bộ thuế. Các thành phần họp không chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ họp, không có biên bản họp hội đồng tư vấn thuế và danh sách ý kiến phản hồi của UBND các xã, hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, ông Tuyên do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung, tài liệu, không nắm bắt được tài liệu phục vụ cuộc họp dẫn đến ký duyệt bộ thuế năm 2023.

Việc ký duyệt của ông Tuyên không đúng doanh thu và mức thuế phải nộp đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn huyện Yên Thủy, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước.