Ngày 5/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Văn Thọ, cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoằng Hóa về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, khoảng 19h25 ngày 13/9/2023, chị N.T.H. (SN 1981, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đi trên tuyến đường Cán Cờ, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, bất ngờ bị ô tô mang biển kiểm soát 36A-759.26, do tài xế Lê Văn Thọ điều khiển lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau, khiến chị H. tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi gây tai nạn, mặc cho chiếc xe đạp điện của nạn nhân mắc kẹt ở phía đầu xe, tài xế Thọ vẫn điều khiển ô tô bỏ chạy. Đến địa phận khu công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa, tài xế Thọ bị người dân bắt lại, bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Lê Văn Thọ vi phạm nồng độ cồn, với mức 1.089mg/l.

Ngày 15/9/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.