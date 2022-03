Khởi tố kiểm lâm, cán bộ lâm nghiệp để rừng bị "cạo trọc"

Ngày 16/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 16 bị can về tội hủy hoại rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong 2 vụ án phá rừng ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Trong đó, vụ án xảy tại khu vực Hòn Đót, khoảnh 6, Tiểu khu 170, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa đã khởi tố 13 bị can gồm: Lê Trúc Bình, Lê Văn Ly, Thái Xuân Hùng, Thái Xuân Cần, Thái Ngọc Tân, Phạm Văn Lâm, Lê Văn Liên (cùng trú xã An Xuân, huyện Tuy An) và Nguyễn Văn Nhân, Đinh Quốc Việt (cùng trú xã Sơn Long), Sô Minh Hữu và Lê Thanh Dũng (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa);

Rừng già ở Sơn Hòa bị các đối tượng phá hoại để trồng keo.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn khởi tố bị can đối với Đặng Dương (kiểm lâm địa bàn) và Nguyễn Văn Hoài (cán bộ lâm nghiệp xã Sơn Định) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Đối với vụ án phá rừng tại tiểu khu 162, xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố thêm 3 bị can là Lê Ngọc Hòa (sinh năm 1982), Nguyễn Ngọc Dung, (sinh năm 1978) và Ngô Hoàng Hải (sinh năm 1988) cùng trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) về tội hủy hoại rừng, theo điểm b, khoản 1, Điều 243 Bộ Luật hình sự.

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây, tại huyện Sơn Hòa liên tiếp xảy ra những vụ "cạo trọc" rừng. Điều lạ lùng là lực lượng chức năng được giao quản lý, bảo vệ rừng lại không hay biết.

Rừng ở huyện Sơn Hòa bị "cạo trọc" bằng lửa không thương tiếc.

Sau khi vụ việc phá rừng được phản ánh, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã vào cuộc, điều tra từng bước làm rõ những sai phạm.

Trong tháng 9/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng" xảy ra tại Tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội và vụ phá rừng tại khoảnh 6, Tiểu khu 170 thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định để điều tra theo quy định tại khoản 3, Điều 243, Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, do tính chất mức độ phức tạp, vụ án đã được cơ quan CSĐT tỉnh Phú Yên thụ lý điều tra.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thành (41 tuổi) và Phạm Văn Anh (34 tuổi) cùng ngụ tại xã Sơn Hội để điều tra về tội hủy hoại rừng với diện tích hơn 8 ha tại khu vực Tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Đến ngày 28/9/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc An, Trần Văn Kin (cùng trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) và Lê Đồng Tánh (trú xã An Xuân, huyện Tuy An) về tội "Hủy hoại rừng" do đã phá hủy 5 ha rừng khu vực Hòn Đót, tiểu khu 170, xã Sơn Định.