Phá hơn 50.000 m2 rừng tự nhiên, 2 đối tượng bị khởi tố

Dân trí Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Kin và Trần Quốc An đã phá hơn 50.000 m2 rừng tự nhiên ở huyện Sơn Hòa nên bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố để điều tra về tội "Hủy hoại rừng".

Ngày 28/9, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Kin (sinh năm 1974) và Trần Quốc An (SN 1979, cùng trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) về tội "Hủy hoại rừng".

Công an Phú Yên công bố quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc An (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu điều tra xác định, 2 bị can Kin và An đã tổ chức chặt phá hơn 50.000 m2 rừng tự nhiên tại khu Hòn Đót, tiểu khu 170 thuộc thôn Hòa Ngãi (xã Sơn Định).

Bị can Trần Văn Kin.

Cũng liên quan đến các vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa, trước đó, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (sinh năm 1980), Phạm Văn Thành (sinh năm 1987, cùng trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) về tội "Hủy hoại rừng".

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Sơn Hòa đã xảy ra nhiều vụ phá rừng với quy mô lớn, thời gian phá rừng kéo dài.

Tuy nhiên, khi trả lời báo chí, ông Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa nói rằng chưa hề phát hiện vụ phá rừng nào trong 5 năm gần đây.

Nhiều diện tích rừng ở huyện Sơn Hòa bị tàn phá.

Sau khi báo Dân trí và nhiều cơ quan báo chí khác vào cuộc phản ánh vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông trên, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm.

Đến ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội với diện tích 30.172 m2.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 170 thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định với diện tích 80.760 m2.

Mục đích của các đối tượng phá rừng chủ yếu là nhằm chiếm đất để trồng cây keo lá tràm.

Hai quyết định khởi tố vụ án trên nhằm điều tra, xử lý theo pháp luật, quy định tại khoản 3, điều 243, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau đó, do tính chất, mức độ vụ án phức tạp nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý.

Trung Thi