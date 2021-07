Khởi tố kẻ lừa tiền bằng chiêu trò chạy quảng cáo bán hàng trên mạng

Dân trí "Nổ" mình có thể chạy quảng cáo, tăng tương tác bán hàng cho khách, nhiều người đã tin tưởng và chuyển tiền cho Tú. Khi nhận được tiền, Tú cắt mọi liên lạc với khách hàng.

Tú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Ngày 23/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thạch Tú (SN 1999, ở tỉnh Ninh Bình), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhận thấy nhu cầu mua bán hàng online qua Facebook của người dân tăng cao, Tú đã thu mua nhiều tài khoản Facebook trôi nổi, ẩn danh để đăng giới thiệu, nhận hướng dẫn và chạy quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội Facebook cho những người bán hàng online, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi khách hàng "sập bẫy" liên hệ sử dụng dịch vụ, Tú hứa hẹn nâng cấp trang Facebook, chạy quảng cáo, tăng tương tác để bị hại tin tưởng và chuyển tiền cho Tú. Khi nhận được tiền, Tú cắt mọi liên lạc nhằm trốn tránh và chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 5 đến tháng 7/2021, Tú đã chiếm đoạt số tiền hơn 60 triệu đồng của chị N.T.T. và M.T.H. (đều là người kinh doanh online trên địa bàn thành phố Tuyên Quang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo và đề nghị, những ai là bị hại của Vũ Thạch Tú liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh để giải quyết theo quy định (liên hệ với Điều tra viên Hoàng Trường Ba, số điện thoại 0977.999.022).

Trần Thanh