Sáng 23/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị công an trong tỉnh đã đấu tranh và khởi tố 148 vụ, 204 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay lãi nặng hơn 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị triệt xóa ổ nhóm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Với sự ra quân và đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng đối với tội phạm tín dụng đen, đến nay tình hình tội phạm tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã được kiềm chế. Nhiều đường dây, đối tượng cộm cán chuyên hoạt động tín dụng đen đã bị đấu tranh, bóc gỡ, triệt xóa.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả, thành tích mà các đơn vị đã đạt trong thời gian qua.

Đại tá Dương Văn Tiến yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo và đấu tranh trấn áp mạnh hơn nữa đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen.