Khởi tố hình sự vụ bé 2 tuổi cùng mẹ bị tạt phân khắp người

Dân trí Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa khởi tố hình sự vụ bé trai 2 tuổi cùng mẹ bị chủ nợ tạt phân khắp người.

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi cùng mẹ bị chủ nợ tạt phân khắp người, ngày 25/4, Đại tá Bùi Xuân Chiến - Trưởng Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm nhục người khác" theo Điều 155 BLHS.

Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ án.

"Công an huyện đã khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật." - Trưởng Công an huyện Tây Hòa thông tin.

Trước đó, các ngày 21, 23, 24/4, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip "hai mẹ con bị tạt phân bẩn lên khắp người" và clip "chủ nợ đến trường dọa thuê giang hồ bắt con của con nợ" gây bất bình cho nhiều người.

Ngoài tạt phân, bà C. còn đến trường của cháu H.L. dọa thuê giang hồ để bắt cháu đi.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc trên xảy ra tại xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa, Phú Yên). Người có hành vi tạt phân và dọa bắt trẻ là bà N.T.C. (SN 1965). Nạn nhân trong vụ việc này là chị C.T.G. (SN 1981) và cháu T.H.L. (2 tuổi, con chị G.).

Được biết, căn nguyên của sự việc này là do trước đây chị G. vay của bà C. 200 triệu đồng (có tính lãi). Tuy nhiên, do chị G. làm ăn thua lỗ nên không có khả năng trả nợ.

Sự việc đã được đưa ra tòa xử lý và tuyên chị G. phải trả cho bà C. 285 triệu đồng. Chi cục thi hành án Dân sự huyện Tây Hòa đang thụ lý giải quyết kê biên tài sản của chị G. để trả cho bà C.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà C. liên tục có hành vi tạt phân vào nhà chị G.. Thậm chí, bà C. còn dọa thuê giang hồ bắt con, chặt tay chân chồng và cưỡng đoạt tài sản nhà chị G.

Theo lời chị G. sau khi bị bạo hành, cháu H.L. sợ hãi, quấy khóc nhiều đêm liền.

Riêng vụ cưỡng đoạt tài sản nhà chị G., Công an huyện Tây Hòa đã điều tra và Quyết định khởi tố hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 1, Điều 170 BLHS.

Trung Thi