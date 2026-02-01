Toàn cảnh phiên tòa xử 100 bị cáo làm giả phiếu kiểm nghiệm cho kẹo Kera

Ngày 22/2, TAND TPHCM sẽ tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek cùng nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước.

Trong số các bị cáo, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị xét xử về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; đồng thời kiểm nghiệm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Làm giả hàng trăm nghìn phiếu kiểm định

Trong thời gian giữ chức Giám đốc điều hành Công ty TSL (từ năm 2020 đến tháng 2/2023) và Công ty Avatek (từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025), bị cáo Phương đã chỉ đạo nhân viên hai công ty lập giả 190.337 phiếu kết quả thử nghiệm, qua đó thu lợi bất chính khoảng 99 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Phương đã thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, thông qua Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp và Môi trường thuộc Văn phòng Chính phủ) đưa hối lộ 3,3 tỷ đồng nhằm xin cấp phép, tạo điều kiện cho Công ty TSL hoạt động.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (trong cùng, bìa trái) cùng đồng phạm tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại tòa, Phương khai là người chủ trương làm giả phiếu kết quả thử nghiệm để trả kết quả nhanh cho các khách hàng “VIP”, sau đó chỉ đạo cấp dưới triển khai cho nhân viên thực hiện.

Giải thích việc hằng tháng trích tiền đưa cho Nguyễn Nam Khánh, Phương cho biết dù Khánh không giữ chức vụ lãnh đạo trong công ty nhưng được nhờ hỗ trợ đối ngoại, tiếp khách, gặp gỡ cán bộ các bộ, ngành và đối tác.

Mỗi tháng, Công ty TSL chuyển cho Khánh từ 50 đến 100 triệu đồng để chi phí đối ngoại. Đến tháng 3/2023, khi thành lập Công ty Avatek, Phương tiếp tục đưa 800 triệu đồng cho Khánh và Linh nhằm hỗ trợ xin cấp phép, chỉ định thử nghiệm trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản và thủy sản.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng cũng thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng. Lượng khai đã chỉ đạo cấp dưới lập hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng, trong đó cá nhân bị cáo hưởng lợi hơn 98 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lượng bị xác định đã thống nhất với Phương, thông qua Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Hà Linh đưa hối lộ cho một số cán bộ thuộc các bộ, ngành nhằm xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, tạo điều kiện cho Công ty TSL hoạt động. Từ năm 2020 đến 2025, Lượng và Phương nhiều lần đưa tiền cho Khánh, tổng cộng gần 4 tỷ đồng, để tác động đến các cơ quan chức năng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Nam Khánh thừa nhận hành vi sai phạm, khai không trực tiếp tham gia hoạt động của Công ty TSL và Avatek nhưng đã giúp Lượng và Phương trong việc “ngoại giao”, xin cấp phép. Thực tế, Khánh đã nhiều lần liên hệ, tác động đến các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành, giúp hai doanh nghiệp được cấp 8 quyết định chỉ định kiểm nghiệm. Số tiền nhận được, Khánh khai đã dùng để chi đối ngoại, bản thân hưởng lợi khoảng 2,4 tỷ đồng.

Chủ mưu bị đề nghị mức án 24-26 năm tù

Theo đại diện Viện Kiểm sát (VKS), hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng, xâm phạm nghiêm trọng lĩnh vực an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Phiên tòa được xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm minh, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở xác định bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với bị cáo Hồ Thị Thanh Phương để thực hiện hành vi làm giả các giấy kiểm định. Hầu hết các bị cáo đều có trình độ, hiểu biết pháp luật; nhiều người là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhưng vì động cơ tư lợi đã cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Theo VKS, bị cáo Lượng và Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp phân công nhiệm vụ nên cần xử lý nghiêm; các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức. Tuy nhiên, trong vụ án cũng có nhiều bị cáo không giữ vai trò quyết định, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi không đáng kể, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan chức năng.

Trên cơ sở đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng mức án 22-24 năm tù, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương 24-26 năm tù; bị cáo Nguyễn Nam Khánh 3-4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 18 tháng tù treo đến 17 năm tù.

Tranh luận về tình tiết phạm tội có tổ chức

Bào chữa cho bị cáo Đoàn Hữu Lượng, luật sư không đồng ý với quan điểm của VKS cho rằng thân chủ phạm tội có tổ chức, cho rằng hành vi mang tính cá nhân, không có sự câu kết chặt chẽ.

Đối với tội Đưa hối lộ, luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc khi bị cáo Lượng không biết cụ thể số tiền đưa cho ai, trong khi những người bị cho là thụ hưởng không bị xử lý hình sự. Ngoài ra, luật sư nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác cùng cơ quan điều tra, có nhân thân tốt và đã khắc phục một phần hậu quả.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị buộc bị cáo Lượng nộp lại 98 tỷ đồng là số tiền thu lợi bất chính. Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được giữ lại hai bất động sản tại huyện Hóc Môn (cũ), cho rằng đây là tài sản do ông bà để lại, hình thành trước khi thành lập công ty và không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối đáp, đại diện VKS khẳng định Công ty TSL và Công ty Avatek là pháp nhân có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; các bị cáo giữ vai trò, nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, có tổ chức với số lượng lớn phiếu kiểm định giả.

Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo xin tòa xem xét toàn diện vụ án, bối cảnh và nhân thân để được hưởng sự khoan hồng.

Mức án VKS đề nghị đối với 100 bị cáo.