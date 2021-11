Khởi tố đối tượng ôm súng cố thủ, bắn trả cảnh sát ở Đồng Nai

Dân trí Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh, đối tượng ôm súng cố thủ, khống chế con tin, bắn trả cảnh sát ở Đồng Nai đã bị khởi tố.

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (Ảnh: T.V).

Chiều 12/11, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (35 tuổi, tự "Cọp", ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản" và "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin từ Công an Đồng Nai, sáng 7/11, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh đang ở trong một nhà nghỉ tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) thì lực lượng công an xã vào kiểm tra. Do trong người mang khẩu súng bắn đạn chì nên anh ta vội trốn ra ngoài.

Trên đường bỏ chạy, Hoàng Anh đã dùng súng khống chế một người đàn ông đi xe máy, yêu cầu chở về nhà ở xã Xuân Bắc. Khi cả 2 người di chuyển được khoảng 2 km, thì người đàn ông đang bị Hoàng Anh khống chế đã tìm cách quăng xe bỏ chạy thoát thân. Đối tượng Hoàng Anh lấy xe máy chạy về nhà.

Cảnh sát bao vây căn nhà đối tượng Hoàng Anh cầm súng cố thủ vào sáng 7/11 (Ảnh: A.X).

Do có hành vi dâm ô với cháu ruột sau đó bỏ trốn nên khi vừa về đến nhà, Hoàng Anh liền bị người thân báo công an. Khi Công an huyện Xuân Lộc tổ chức vây bắt, đối tượng này dùng súng khống chế em trai ruột lên xe tải, ép chở ra hướng TP Long Khánh.

Chiếc xe tải do Hoàng Anh khống chế chạy đến đường Suối Chồn (liên huyện Xuân Lộc và TP Long Khánh) thì bị CSGT tuần tra phát hiện, yêu cầu dừng.

Lúc này, Hoàng Anh nhảy xuống xe, cầm súng, bom xăng chạy vào nhà ông Lâm Văn H. lấy bình gas cố thủ. Khi thấy công an áp sát, gã này còn nổ súng, bắn nhiều phát về phía lực lượng chức năng.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, bên cạnh phương án trấn áp trực tiếp, công an cũng liên hệ người thân của Hoàng Anh gọi điện thuyết phục, khuyên đối tượng Hoàng Anh buông súng, đầu thú.

Khoảnh khắc chiến sĩ Cảnh sát cơ động quật ngã nghi phạm cầm súng, bom xăng bỏ chạy (Video: A.X).

Đối tượng bị áp giải về trụ sở (Ảnh: A.X).

Hơn 2 giờ vận động, cảnh sát chấp thuận lùi ra xa cho người thân của Hoàng Anh "đón về nhà". Khi thấy em trai chạy xe máy đến, Hoàng Anh tay cầm súng, tay cầm bom xăng bước chậm rãi ra cổng.

Sau một hồi quan sát xung quanh, anh ta lên xe, tuy nhiên chỉ chạy được chừng 10 m thì bị Thượng sĩ Trần Hữu Hoàng (Trung đoàn Cảnh sát Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã nhanh trí, dũng cảm lao vào khống chế, tước vũ khí, sau đó cùng lực lượng công an áp giải về trụ sở.

Khẩu súng bắn đạn chì đối tượng Hoàng Anh sử dụng khống chế con tin, bắn về phía lực lượng chức năng (Ảnh: T.V).

Công an thu giữ một khẩu súng đạn bắn chì, 2 chai xăng tự chế. Về khẩu súng, Hoàng Anh khai nhận đã mua trên mạng với giá hơn 4 triệu đồng.

Trước khi gây ra vụ cầm súng cố thủ, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh từng có 3 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích"; "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

