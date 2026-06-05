Khởi tố đối tượng bán 5 cá thể rùa ở Lào Cai

Ngày 5/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thào A Sì (SN 1999, ở Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ngày 1/6, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại thôn Tân An 2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai thì phát hiện Thào A Sì đang ngồi trên xe máy dựng bên phải quốc lộ 279 theo hướng xã Bảo Hà đi xã Văn Bàn.

Thào A Sì cùng số tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Tại móc treo đồ phía trước xe máy của Sì có treo một chiếc tải màu vàng, bên trong tải có chứa 5 cá thể rùa.

Tại cơ quan công an, Sì khai nhận vào ngày 30/5, Sì đã bắt 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền bắc (có tên khoa học là Cuora galbinifrons, thuộc lớp Bò sát), 1 cá thể rùa sa nhân (có tên khoa học là Cuora mouhotii, thuộc lớp bò sát) và 3 cá thể rùa đất spengler (có tên khoa học là Geoemyda spengleri, thuộc lớp bò sát) tại rừng tự nhiên thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.

Sau khi bắt được số rùa trên, Sì đã nuôi nhốt số rùa đó tại nhà riêng của mình. Đến sáng 1/6, Sì vận chuyển số rùa trên đến xã Bảo Hà để bán cho người khác. Tuy nhiên, khi Sì chưa kịp bán thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Tới ngày 2/6, các cá thể rùa nêu trên đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để chăm sóc theo quy định.