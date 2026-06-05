Đề nghị truy tố 2 cậu cháu tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 5/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất hồ sơ vụ án và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Văn Phi (30 tuổi) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Nguyễn Văn Tài (48 tuổi) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị can đều cùng trú tại An Giang.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 9/2024, do sở thích săn bắn, Phạm Văn Phi lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn với giá 6 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Phi mang đến cất giấu tại nhà cậu ruột là ông Nguyễn Văn Tài.

Khoảng 3 ngày sau, lợi dụng lúc gia đình ông Tài vắng nhà, Phi mang súng và đạn ra khu vực đồng ruộng phía sau nhà khoảng 200m để bắn chim. Sau khi bắn hết số đạn, Phi tiếp tục đem khẩu súng về giấu trong nhà chứa củi của ông Tài.

Hiện trường nơi Phi sử dụng súng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến tháng 9/2025, trong lúc tìm dụng cụ làm mộc, ông Tài phát hiện khẩu súng do cháu mình cất giấu. Dù biết rõ đây là vũ khí bị nghiêm cấm nhưng ông Tài không trình báo cơ quan chức năng mà tiếp tục giữ lại.

Ngày 15/12/2025, do xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, trong lúc nóng giận, ông Tài đã mang khẩu súng này ra để đe dọa đối phương. Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo đến Công an xã Thạnh Đông.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 21/1, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM ban hành kết luận giám định, xác định khẩu súng thu giữ trong vụ án là vũ khí quân dụng. Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Phi và Tài để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.