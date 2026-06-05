Người nước ngoài cầm gậy chặn xe đầu kéo, tấn công tài xế ở Gia Lai

Ngày 5/6, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết công an địa phương đã vào cuộc xác minh việc người nước ngoài có hành vi chặn đầu xe đầu kéo, tấn công tài xế trên đường.

Công an xác minh người nước ngoài chặn xe đầu kéo, tấn công tài xế (Video: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 8h50 cùng ngày, anh N.V.B. (SN 1987) điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường Đống Đa (phường Quy Nhơn, Gia Lai) bất ngờ bị một người nước ngoài đi xe máy chặn đầu.

Theo tài xế B., ban đầu anh nghĩ người này muốn hỏi đường nên dừng xe. Tuy nhiên, người này bất ngờ cầm một thanh kim loại dài tiến đến cửa ghế lái, liên tiếp tấn công. Lúc này, lái xe kịp thời lùi người ra phía sau ghế lái nên không bị thương.

Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang xác minh người nước ngoài chặn xe đầu kéo, tấn công tài xế (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa dừng lại, người này tiếp tục dùng thanh kim loại đập phá phần kính chiếu hậu phía trước đầu xe.

Khi thấy người nước ngoài chuẩn bị lên xe máy rời khỏi hiện trường, anh B. xuống xe dùng chân đạp đổ xe máy, đồng thời tri hô người dân hỗ trợ giữ người này lại.

“Thời điểm xảy ra vụ việc, xe tôi di chuyển chậm do gần khu vực bãi đỗ xe. Khi chạy được khoảng 1km, tôi bất ngờ bị người nước ngoài này chặn đầu và tấn công. Sau sự việc, tôi đã trình báo cơ quan công an”, tài xế cho biết và khẳng định trước đó không quen biết, cũng không có va chạm gì với người này.