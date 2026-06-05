Mời tài xế lái Porsche “biểu diễn” drift ở TPHCM lên làm việc

Ngày 5/6, Công an phường An Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM mời làm việc C.M. (SN 2003, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi lái xe Porsche gây náo loạn trong khu đô thị Sala.

Trước đó, Công an phường An Khánh phát hiện clip trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một chiếc Porsche “biểu diễn” drift nhiều vòng trong khu đô thị Sala, phường An Khánh. Cảnh sát địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời người lái xe lên làm việc.

Cảnh sát đã đưa phương tiện về trụ sở (Ảnh: Nguyễn Trung).

Bước đầu, C.M. thừa nhận lái ô tô Porsche “biểu diễn” drift và xuất trình đầy đủ giấy phép lái xe và giấy tờ xe. Hiện cảnh sát lấy lời khai nam tài xế, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh từ clip lan truyền cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá vắng phương tiện qua lại. C.M. điều khiển xe liên tục thực hiện các động tác drift, quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường với tiếng động cơ gầm rú.

Sau khoảng 4 vòng xoay liên tiếp, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được một người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, gây mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.