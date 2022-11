Khởi tố đối tượng liên tiếp đe dọa tống tiền cán bộ xã

Ngày 30/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hữu (70 tuổi, ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Khi Hữu đang thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, hồi tháng 3, Nguyễn Thế Hữu đã gọi điện cho anh N.A.G. (cán bộ xã Kim Song Trường) đe dọa anh này "nếu không biết điều sẽ kiện". Sau đó, Hữu viết đơn tố cáo anh G. có sai phạm trong lấn chiếm đất đai, tinh thần thái độ không chuẩn mực, thái độ hách dịch, cửa quyền…

Các cơ quan chức năng đã xác minh, có kết luận trả lời về đơn tố cáo này nhưng Hữu không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện.

Trong khoảng thời gian này, anh G. đã chuyển đến nơi công tác mới tại UBND xã Khánh Vĩnh Yên.

Ngày 18/11, Hữu gọi điện yêu cầu anh G. chuyển 25 triệu đồng, ngày hôm sau lại yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ tiếp tục viết đơn tố cáo.

Anh G. đã đồng ý đưa tiền theo yêu cầu của Hữu. Đến 13h ngày 23/11, hai bên gặp nhau, khi Hữu đang thực hiện hành vi nhận 50 triệu đồng từ anh G. thì bị cơ quan công an bắt quả tang.