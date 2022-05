Khởi tố đối tượng chém người, nổ súng ở Hội An

Ngày 23/5, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Vũ (21 tuổi, quê huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) để điều tra về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Xuân Vũ.

Theo kết quả điều tra của Công an TP Hội An, do mâu thuẫn, chiều 9/5, Nguyễn Văn Hưng (SN 1997, trú phường Cẩm An) gọi điện cho Trần Xuân Vũ thách thức, hẹn "thanh toán".

Vũ cùng một số đối tượng, trong đó có Lý Hậu Hiếu, tìm đến quán nhậu ở TP Hội An - nơi Hưng đang ngồi cùng nhóm bạn. Tại đây, Vũ đã dùng kiếm chém Hưng bị thương. Bị nhóm Hưng đánh trả, nhóm Vũ bỏ chạy, sau đó dùng súng tự chế bắn một người tên Hiệp trong nhóm Hưng bị thương.

Đối tượng Lý Hậu Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hội An).

Sau vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương, Lý Hậu Hiếu và Trần Xuân Vũ bỏ trốn rồi lần lượt đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 11/5 và 14/5.

Theo Công an TP Hội An, Trần Xuân Vũ, Lý Hậu Hiếu là những đối tượng có nhân thân xấu, thường xuyên tụ tập, có những hành vi vi phạm pháp luật và thuộc diện quản lý, giáo dục tại địa phương.