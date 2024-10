Khởi tố cựu tổng giám đốc nợ dân 1.000 sổ đỏ

Chiều 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Kim Châu (SN 1793, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An, về tội Tham ô tài sản.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, qua tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này điều tra và xác định bà Hoàng Thị Kim Châu có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản.

Bà Hoàng Thị Kim Châu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất.

Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền còn lại bà Hoàng Thị Kim Châu chỉ đạo nhân viên giao cho bà để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Năm 2017, Công ty Cổ phần Bách Đạt An được thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Kim Châu làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Tháng 7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Cũng trong năm 2017, Công ty Cổ phần Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối gần 1.000 lô đất của 3 dự án khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt 1, tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Quá trình hợp tác, 2 công ty xảy ra tranh chấp và đưa nhau ra tòa. Vụ việc tranh chấp giữa 2 công ty này đã được tòa án các cấp xét xử, bản án có hiệu lực nhưng người dân vẫn chưa có sổ đỏ.

Như đã đưa tin, từ năm 2017, Công ty Cổ phần Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối 3 dự án khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt 1.

Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam đã môi giới gần 1.000 lô đất nền nhưng sau đó Công ty Cổ phần Bách Đạt An đòi chấm dứt hợp đồng, không bàn giao đất, không ra sổ đỏ cho người dân.

Từ đó đến nay, người dân đã kêu cứu đến các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam can thiệp để chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, bàn giao sổ đỏ.