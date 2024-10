Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Yêu cầu lãnh đạo chủ đầu tư bàn giao hồ sơ bồi thường

Ngày 10/10, ông Nguyễn Như Công, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã ký thông báo truyền đạt ý kiến của ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - về đánh giá tình hình thực hiện các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An (sau đây gọi tắt là Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư.

Công ty cổ phần Bách Đạt An đang làm chủ đầu tư nhiều dự án tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; trong đó có 3 dự án liên quan đến vụ tranh chấp với Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam) từ năm 2017 đến nay.

3 dự án gồm khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị số 7B mở rộng và khu đô thị Hera Complex Riverside tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Các dự án này đang nợ 1.000 sổ đỏ của người mua đất.

Dự án dang dở của Bách Đạt An (Ảnh: Công Bính).

Theo đó, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người đại diện pháp luật của Công ty Bách Đạt An làm việc quyết liệt để yêu cầu các cá nhân liên quan trong ban lãnh đạo cũ sớm bàn giao, cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan để chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn trước ngày 30/10, tiếp tục phối hợp tổ chức chi trả bồi thường.

"Trường hợp đến hết ngày 30/10, công ty không cung cấp đủ hồ sơ cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn để tổ chức phối hợp chi trả bồi thường thì bố trí đủ kinh phí để chi trả theo các phương án đã phê duyệt", thông báo nêu rõ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty Bách Đạt An phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, các cơ quan liên quan tổ chức chi trả bồi thường cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án khu đô thị số 7B mở rộng và khu đô thị Hera Complex Riverside theo các phương án đã được phê duyệt trước ngày 15/11.

Công ty Bách Đạt An được yêu cầu bàn giao, cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan (Ảnh: Công Bính).

Ngoài ra, Công ty Bách Đạt An phối hợp Hoàng Nhất Nam làm việc với các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến các giao dịch góp vốn, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lấy ý kiến về các nội dung dự kiến điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án đối với các khu vực không thể bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trường hợp các hộ dân đồng thuận cao thì lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch chi tiết theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quy hoạch đô thị, đề xuất nội dung điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến thống nhất để triển khai thực hiện.

Năm 2017, Công ty Bách Đạt An ký hợp đồng giao Hoàng Nhất Nam phân phối gần 1.000 lô đất tại 3 dự án khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt, tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn). Sau đó, 2 công ty nảy sinh tranh chấp và đưa nhau ra tòa.

Tòa án các cấp đã tuyên các bản án có hiệu lực pháp luật, trong đó buộc Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền, biên bản thỏa thuận, các phụ lục đính kèm… giữa 2 công ty.

Quá trình tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Bách Đạt An tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, công ty này không thi hành án, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án, chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính…

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cũng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Bách Đạt An, do vi phạm nợ tiền thuế quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Việc tranh chấp giữa 2 công ty kéo dài nhiều năm khiến gần 1.000 người mua đất khổ sở đi đòi sổ đỏ suốt nhiều năm qua, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương…