Khởi tố cựu cán bộ Bộ Công an Nguyễn Duy Linh

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên cán bộ Bộ Công an vì có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Bộ Công an, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên cán bộ Bộ Công an vì có hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Nguyễn Dương