Khởi tố chủ quán lẩu nướng đánh nhân viên cũ đến biến dạng mặt

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tùng (39 tuổi, chủ quán lẩu nướng Tùng Bản), Hoàng Trung Thanh (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Phong (17 tuổi) và Trần Quốc Việt (19 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 5, anh Trần Hữu Giang (29 tuổi, quê huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) xin làm nhân viên tại quán lẩu nướng Tùng Bản. Tuy nhiên, do cảm thấy không phù hợp, nam thanh niên này xin nghỉ việc vào ngày 16/6.

Tình trạng của nạn nhân sau khi bị hành hung. (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Sau khi nộp đơn, Giang đề nghị được lấy lại giấy tờ tùy thân mà quán đang giữ. Đến ngày 22/6, nạn nhân được yêu cầu đến số nhà 10, ngõ 278 Thái Hà để lấy đồ thì bất ngờ bị nhốt bên trong, khóa trái cửa.

Tại đây, anh Giang bị Tùng, Thanh, Phong và Việt dùng dép, chân tay tấn công, hành hung trong khoảng 30 phút. Sau khi được thả về, anh đến trình báo Công an phường Trung Liệt.

Vụ việc khiến nạn nhân bị gãy xương sườn VI bên trái (tỷ lệ thương tích 2%); Tràn khí, tràn máu màng phổi trái kèm xẹp phổi (thương tích 5%) và các vết thương phần mềm (không có tỷ lệ tổn hại sức khỏe). Tổng tỷ lệ thương tích đối với nạn nhân sau vụ việc là 7%.