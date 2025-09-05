Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, rạng sáng 25/6, khi nhóm nhân viên di chuyển, nâng chiếc cầu đặt trên bể nước trước sân khấu, 5 người bất ngờ bị điện giật, ngã xuống bể. Tai nạn khiến anh T.Q.T. và T.Đ.H. tử vong, ba người khác bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Tuấn Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ cơ sở Bistro Fou, để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy bị can Đạt vi phạm trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện và thiếu trách nhiệm điều hành, bố trí lao động, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an khẳng định việc khởi tố thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là cảnh báo các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải tuân thủ chặt chẽ quy định về an toàn lao động.