Khởi tố chỉ huy trưởng công trình tham ô hơn 700 triệu đồng

Ngày 6/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Vũ Quang (SN 1978, ở TP Hà Nội), nguyên chỉ huy trưởng công trình xây dựng tại dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp - dịch vụ mới Lào Cai - Cam Đường, về hành vi tham ô tài sản.

Vũ Quang (ở giữa) thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Lào Cai).

Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 25/7/2025, tại văn phòng ban chỉ huy công trường của dự án, Quang đã nhận từ kế toán của Công ty cổ phần xây dựng và cơ khí thiết bị VINA2 số tiền 735,5 triệu đồng, để chi trả tạm ứng lương cho công nhân và mua sắm vật tư phục vụ thi công công trình.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện việc chi trả theo mục đích được giao mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng cá nhân, sau đó tự ý nghỉ việc tại công ty.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.