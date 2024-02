Khởi tố 3 giáo viên thu tiền học phí sát hạch bằng lái ô tô quá qui định

Ngày 29/2, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các đối tượng gồm, Lý Ngọc Thành (SN 1983), Chu Văn Huỳnh (SN 1975, cùng trú tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn) và Nguyễn Khắc Hùng (SN 1964, ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Ngọc Thành (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn).

Theo cảnh sát, đây là diễn biến mới liên quan đến vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra năm 2022, tại Công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn, có địa chỉ tại tổ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn.

Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Văn Huỳnh (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn).

Kết quả điều tra xác định, năm 2022, dưới sự chỉ đạo của ông Hoàng Văn Linh, Giám đốc công ty cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn, Lý Ngọc Thành, Chu Văn Huỳnh và Nguyễn Khắc Hùng là giáo viên dạy lái xe thuộc công ty này, đã thu tiền học phí của học viên học lái xe hạng B2 khóa K46 với số tiền 14 triệu đồng, cao hơn mức học phí phải nộp là 10,6 triệu đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Linh, Cao Sinh Sáu (nguyên Trưởng phòng Đào tạo của công ty) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 giáo viên dạy lái xe tại công ty này.