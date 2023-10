Khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4, huấn luyện viên lái xe của Ngọc Trinh) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Gây rối trật tự công cộng.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TPHCM quê chuẩn.

Nữ người mẫu Ngọc Trinh tạo dáng nguy hiểm khi điều khiển mô tô phân khối lớn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nhà chức trách, Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông bị khởi tố vì liên quan đến vụ tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 8/10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Người này thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí dang cả 2 tay khi xe chạy tốc độ cao.

Ngọc Trinh điều khiển mô tô với nhiều động tác nguy hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Sau khi mạng xã hội đăng tải, cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xác minh.

Công an TP Thủ Đức sau đó phối hợp với Phòng CSGT Công an TPHCM đã làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông về hàng loạt lỗi vi phạm, tạm giữ 2 mô tô.