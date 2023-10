Ngọc Trinh bị công an xử phạt hơn 17 triệu đồng khi lái mô tô buông 2 tay

Ngày 10/10, liên quan vụ người mẫu Ngọc Trinh (tên đầy đủ Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi) lái mô tô thả 2 tay, nằm trên yên trong khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), cơ quan chức năng đã đưa ra mức phạt với người này.

Công an xác định nữ người mẫu vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở hai địa điểm. Cụ thể, tại khu vực cầu Ba Son, phường Bến Nghé (quận 1), Ngọc Trinh lái mô tô mang biển số 59AA-001.51 vi phạm lỗi điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe.

Tại khu vực đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), đoạn gần nóc hầm sông Sài Gòn, người mẫu này lái mô tô mang biển số 59AA-000.74 vi phạm lỗi nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe.

Hình ảnh Ngọc Trinh đi mô tô bỏ 2 tay (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 9/10, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an TP Thủ Đức đã đến nhà riêng của nữ người mẫu này lập biên bản các lỗi vi phạm trên và tạm giữ 2 mô tô, dưới sự chứng kiến của công an địa phương.

Việc lập biên bản vi phạm giao thông tại nhà riêng do nữ người mẫu trong quá trình lái xe bị tai nạn, không thể di chuyển và đồng ý làm việc tại tư gia.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, một cán bộ Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, quá trình lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, người vi phạm sẽ chịu mức phạt trung bình.

Như vậy, với lỗi Không có bằng lái mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, Ngọc Trinh vi phạm 2 lần, bị phạt 9 triệu đồng; Nằm trên yên xe điều khiển xe bị xử phạt 7 triệu đồng; Điều khiển phương tiện che lấp biển số bị xử phạt 350.000 đồng; Không có giấy đăng ký xe bị xử phạt 900.000 đồng.

Như vậy, tổng mức phạt nữ người mẫu Ngọc Trinh phải chịu khi lái 2 mô tô vi phạm là 17.250.000 đồng. "Ngọc Trinh không có bằng A2 (dung tích xi lanh 175cm3 trở lên) nhưng lái 2 mô tô ở hai địa điểm và thời điểm khác nhau, sẽ bị tính 2 lần vi phạm", cán bộ Phòng PC08 cho biết thêm.

Trước đó, ngày 8/10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Người này thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí dang cả 2 tay khi xe chạy tốc độ cao.

Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Sau khi mạng xã hội đăng tải, cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xác minh.

Một cán bộ CSGT cho biết đoạn đường nữ người mẫu chạy mô tô nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty Đại Quang Minh quản lý.

Trưa 8/10, trên trang cá nhân Facebook, người mẫu này đã kể lại vụ té ngã nghiêm trọng khi lái mô tô ở khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), đồng thời gửi lời cảnh báo đến với những người muốn thử lái mô tô mạo hiểm.