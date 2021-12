Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng hành hung nữ sinh trong ngày tiêm vaccine

Dân trí Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 nghi can để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" khi hành hung nữ sinh lớp 11.

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm cung cấp thông tin trên và cho biết, đây là 5 đối tượng trong số 6 người trực tiếp tham gia hành hung nữ sinh L.T.M.T đang học tại Trường THPT Lộc Thành (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Các nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam bao gồm: Nguyễn Thị Mỹ Nương (18 tuổi), trú tại xã Lộc Nam; Hà Bảo Quyên (18 tuổi), trú tại xã Lộc Thành đều trú tại huyện Bảo Lâm; Trương Thị Lục Hạnh (17 tuổi), Tạ Minh Thư (17 tuổi) và Đoàn Thanh Nga (17 tuổi) cùng trú tại thành phố Bảo Lộc. Công an huyện Bảo Lâm làm việc với nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: T.P). Riêng đối tượng N.T.N (trú TP Bảo Lộc) do chưa đủ 16 tuổi nên được cơ quan công an áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trưa 26/11, nữ sinh L.T.M.T (học sinh lớp 11) bị một nhóm đối tượng tấn công, hành hung ngay bên ngoài Trường THPT Lộc Thành khi đến trường tiêm vaccine phòng Covid-19. Hình ảnh nữ sinh bị 6 người khác tấn công bên ngoài khuôn viên trường học (Ảnh cắt từ clip). Sau đó, nhóm này lao vào dùng tay chân, nón bảo hiểm liên tục đập và đấm, đá vào đầu mặc cho em T. van xin. Thậm chí, có một người còn dùng chân đạp thẳng vào đầu khi em T. đã bị đánh nằm úp mặt dưới đất. Toàn bộ sự việc nữ sinh bị tấn công được một người ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội ngày 29/11. Sau đó, clip này đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của nhóm đối tượng. Đ.D- T.P