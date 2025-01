Khởi tố, bắt giam 28 bị can chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

Ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú quận 12, TPHCM) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, thành phố Thủ Đức, TPHCM) cùng 26 bị can khác để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Bình (bên trái) và Hoàng Quốc Việt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Như Dân trí thông tin, Bình và Việt đã thành lập ra Công ty Cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (VFIN) và Công ty TNHH kết nối tài chính Quốc tế Việt Nam (VIF), đều có trụ sở tại TPHCM, đã thực hiện các hoạt động mua bán nợ và khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Hai đối tượng đã phát triển các chi nhánh, tuyển hàng trăm nhân viên để mua bán và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang gần 60 nhân viên VFIN, chi nhánh Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đang thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần "con nợ" (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi hơn 110 tỷ đồng để thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng.

Bằng nhiều hình thức cưỡng đoạt, các công ty này đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.