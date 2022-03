Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc

Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, mới đây Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Triệu Sơn đã phá chuyên án 122L, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số tiền giao dịch trên 1 tỷ đồng, do Phạm Sỹ Thiết (SN 1970), ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn cầm đầu.

4 trong số 7 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm: Phạm Sỹ Thiết (đối tượng cầm đầu); Nguyễn Văn Vũ (SN 1997), Nguyễn Viết Hiếu (SN 1995), Phạm Văn Thuyên (SN 1977), đều ở thành phố Thanh Hóa; Nguyễn Văn Hiến (SN 1990), ở tỉnh Bắc Giang; Trần Công Mạnh (SN 1993) và Nguyễn Mạnh Thà (SN 1997), đều ở tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu tháng 12/2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Phạm Sỹ Thiết và hàng chục đối tượng trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như: Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.