Ngày 11/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về hành vi Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Các đối tượng gồm: Ngô Quang Huy (SN 2000), Nguyễn Thành Nhân (SN 1999) cùng trú TPHCM và Phan Ngọc Tuấn (SN 1994), trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng Phan Ngọc Tuấn (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Từ năm 2019, Tuấn tìm mua mã nguồn mẫu của các website trình chiếu phim trên mạng và chỉnh sửa, tạo lập, điều hành 2 website gồm: "bilu...net", "tv...org", để trình chiếu, phát tán phim mà không được sự cho phép của nhà sản xuất, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, nhằm thu lợi bất chính qua hình thức quảng cáo trên website.

Phan Ngọc Tuấn thuê các máy chủ lưu trữ phim đặt tại nước ngoài, các máy chủ trung gian ẩn danh, các công cụ như điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy tính bàn, mạng cáp quang tốc độ cao… lắp đặt tại nhà riêng.

Nhiều tài liệu liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được phát hiện trên các thiết bị điện tử của Phan Ngọc Tuấn (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Phan Ngọc Tuấn liên hệ, thuê Ngô Quang Huy, Nguyễn Thành Nhân làm nhân viên cùng thực hiện việc tải, chỉnh sửa, phát tán, trình chiếu phim trái phép.

Những nhân viên giúp sức cho Tuấn đều chưa gặp mặt; chỉ giao ước liên lạc, trao đổi công việc qua mạng xã hội Telegram.

Theo khai nhận, mỗi tháng Tuấn thu được 80-100 triệu đồng tiền quảng cáo từ các website phát tán phim lậu. Ước tính tổng số tiền Tuấn thu được khoảng 2-3 tỷ đồng.