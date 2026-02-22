Khởi tố 3 đối tượng đánh nam thanh niên thương tích 32%

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Linh (40 tuổi), Kim Đức Anh (30 tuổi) và Nguyễn Trung Thành (26 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo công an, khoảng 4h ngày 28/1, tại đường dân sinh tổ 30B, khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm, xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm khách hát karaoke tại quán cà phê Shisha với chủ quán do không thanh toán tiền dịch vụ. Trong quá trình xô xát, anh Trần Duy Khang cùng một số người đã đánh nhân viên và chủ quán.

Sau đó, Linh, Đức Anh và Thành được gọi đến hiện trường. Ba người này tiếp tục xô xát, dùng tay, chân và thanh gỗ đánh anh Khang, gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 32%.

Sau khi xảy ra vụ việc, cả 3 đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần giữ bình tĩnh, lựa chọn hòa giải hoặc báo cơ quan chức năng, không sử dụng bạo lực để tránh hậu quả nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.