Khởi tố 23 thanh niên mang dao phóng lợn, gặp người là đánh

Ngày 12/7, cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 bị can để điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Ninh Bình).

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/4, 2 đối tượng Hoàng Minh Quân (SN 2004), Trần Ngọc Điệp (SN 2006) cùng trú huyện Kim Sơn rủ nhóm thanh thiếu niên gồm 28 đối tượng đem theo hung khí gồm: dao phóng lợn, đinh ba, vỏ chai bia, đi lên TP Ninh Bình đua xe và tìm đánh nhóm thanh niên tại đây.

Tại TP Ninh Bình và huyện Yên Khánh, nhóm đối tượng điều khiển xe lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu.

Gặp người tham gia giao thông, các đối tượng điều khiển xe áp sát, sử dụng dao phóng lợn và cây đinh ba đâm chọc vào nạn nhân, dùng chai bia đập vào người, đập phá tài sản...

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng (Ảnh: Công an TP Ninh Bình).

Vụ việc trên đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.