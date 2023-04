Khởi tố 2 thanh niên chuyên đột nhập nhà thờ trộm tiền công đức

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Cao Văn Nam (18 tuổi, trú tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng) và Phạm Văn Dương (18 tuổi, trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng) về tội Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Cao Văn Nam và Phạm Văn Dương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nam Định).

Trước đó, trong các ngày 26/3, 30/3, Công an huyện Nam Trực liên tiếp nhận tin báo về việc nhà thờ giáo xứ Trang Hậu ở xã Nam Hải; nhà thờ giáo xứ Ngoại Đông và nhà thờ giáo họ Hùng Mỹ ở xã Nam Thái bị kẻ gian đột nhập lấy đi tài sản là tiền trong các hòm công đức. Tổng số tiền bị mất khoảng 19 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Nam Trực đã tiến hành điều tra, khoanh vùng truy bắt đối tượng.

Đến ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nam Trực đã làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản tại các nhà thờ trên địa bàn huyện là Cao Văn Nam và Phạm Văn Dương.

Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.