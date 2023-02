Bắt 2 nghi phạm chuyên trộm cắp tổ yến ở nhiều tỉnh phía Nam

Ngày 23/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Bé Tư (28 tuổi) và Nguyễn Minh Trạng (32 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cả hai được xác định gây ra hàng loạt vụ trộm tổ yến ở tỉnh Tây Ninh và nhiều tỉnh thành khác.

Nguyễn Bé Tư và Nguyễn Minh Trạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 1/2023, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) nhận tin báo của một công ty về việc nhiều lần bị kẻ gian đục tường đột nhập các nhà nuôi yến, trộm hơn 2.000 tổ yến, tổng thiệt hại hơn 350 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều vụ trộm tổ yến đều do Tư và Trạng thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/2, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Tư tại Cần Thơ và ngày 20/2 bắt giữ Trạng tại tỉnh Vĩnh Long.

Cả hai khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm tổ yến tại tỉnh Tây Ninh bằng cách dùng máy khoan, xà beng đục tường, đột nhập nhà yến. Ngoài ra, cả hai còn thực hiện 3 vụ trộm tổ yến khác tại các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Kiên Giang.