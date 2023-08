Khởi tố 2 thanh niên chuyên bán số lô đề "đảm bảo trúng"

Sáng 5/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Hương Sơn triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn bán số lô, đề qua mạng.

Công an đã khởi tố 2 bị can Phan Tấn Dũng (21 tuổi, trú xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) và Đào Văn Hoàng (24 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng (bên trái) và Dũng bị khởi tố vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, đầu tháng 9/2022, Dũng biết Hoàng chuyên lập và quản lý các hội nhóm thông tin về số lô, đề trên mạng xã hội. Dũng đã liên hệ để thuê lại 8 hội nhóm (mỗi hội nhóm có hơn 50.000 thành viên) do Hoàng quản lý với chi phí 8 triệu đồng/tháng.

Được cấp quyền kiểm duyệt các hội nhóm, Dũng đăng tin, bài và hình ảnh giả mạo để cung cấp thông tin về số lô, đề trong ngày.

Khi có người liên hệ, Dũng cho vào các nhóm riêng và yêu cầu người tham gia phải đóng phí với số tiền 2 triệu đồng/10 ngày hoặc 5 triệu đồng/tháng để được anh ta cung cấp số lô, đề "chuẩn" mỗi ngày.

Khi có khách chuyển tiền, nếu số lô, đề trúng, Dũng yêu cầu người chơi phải chia thêm "hoa hồng". Trường hợp ngược lại, Dũng chặn liên lạc với họ.

Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2022 đến nay, Dũng và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.