Khởi tố 2 nữ công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường tội nhận hối lộ

Ngày 17/4, Công an huyện Ia Grai thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 1990, trú tại thành phố Pleiku) và Phan Thị Thảo (SN 1995, trú tại huyện Ia Grai), cùng là công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Quỳnh Trang (SN 1992, trú tại huyện Ia Grai), lao động tự do để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Như Dân trí thông tin, qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Trang nhiều lần đưa tiền cho 2 cán bộ trên để làm nhanh hồ sơ trong lĩnh vực đất đai (từ năm 2021 đến 2023), mỗi lần đưa từ 1 đến 2,5 triệu đồng/hồ sơ.

Sau khi hai công chức bị tạm giữ, UBND huyện Ia Grai đã có văn bản đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ huyện này không giao nhiệm vụ cho hai công chức Ngọc và Thảo để phục vụ công tác điều tra.