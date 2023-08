Bắt nhóm cho vay nặng lãi, tạt sơn nhà con nợ ở TPHCM

Ngày 16/8, Công an quận 7 cho biết đơn vị này đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thiên Thạch (30 tuổi) và Tống Minh Hải (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 27/7, bà N.T.V. (ngụ phường Phú Thuận, quận 7) phát hiện nhà bị tạt sơn nên trình báo lực lượng chức năng.

Thạch và Hải tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại Công an phường Phú Thuận, bà V. cho biết có vay tiền của nhiều người không rõ lai lịch và nghi việc tạt sơn do chủ nợ gây ra. Vào cuộc điều tra, Công an quận 7 đã mời 5 người về làm việc, trong đó có Thạch và Hải.

Tại cơ quan điều tra, Thạch khai vào tháng 3/2022 có thuê một căn nhà trên đường số 8, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) ở cùng 4 người khác để tổ chức cho vay. Thạch trả lương mỗi người 5-7 triệu đồng/tháng.

Thạch bỏ vốn cho vay và quản lý, những người còn lại đăng bài lên mạng xã hội tìm khách cho vay. Khi có người vay, Thạch phân công nhân viên đến địa chỉ của khách làm hồ sơ, cho vay với lãi suất từ 10-20%/tháng.

Nếu khách không trả nợ đúng hạn, nhóm của Thạch sẽ đến nhà đòi tiền, đe dọa, khóa cửa, tạt sơn uy hiếp đòi nợ hoặc buộc người thân trả.

Đến nay, nhóm Thạch cho khoảng 100 người vay, số tiền từ 5-100 triệu đồng. Công an quận 7 đang tiếp tục xác minh những người vay tiền của nhóm Thạch để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.