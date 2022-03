Khởi tố 14 đối tượng mang hung khí truy đuổi, hỗn chiến ở Hải Phòng

3 trong 14 đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an quận Lê Chân chiều nay (24/3) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng thuộc hai băng nhóm về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai băng nhóm gồm: băng nhóm Đông Hải do Phùng Thanh Tú (SN 2004, ở phường Nam Hải, quận Hải An) cầm đầu và băng nhóm An Đồng do Phùng Đức H. (SN 2006, ở xã An Đồng, huyện An Dương) cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt đều ở lứa tuổi từ 15 đến 19 tuổi, cùng ở TP Hải Phòng gồm: Nguyễn Xuân Hòa, Đỗ Thành Huy, Phùng Văn Trường Vũ, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đăng Vinh, Bùi Huy Hoàng, Đặng Xuân Hiểu, Phùng Thanh Tú (tức Tú "Khỉ"), Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tiến Anh, Đỗ Tùng Linh, Nguyễn Mạnh Tùng, Nguyễn Thượng Đạt và Đỗ Tuấn Hiệp.

Đối tượng được cơ quan công an xác định cầm đầu một băng nhóm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó vào khoảng 0h ngày 6/3, Công an phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện tại khu vực ngã tư An Dương, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng có khoảng 30 đối tượng điều khiển hơn 15 xe mô tô, sử dụng giáo chổi, giáo chọc, dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau.

Công an phường Trần Nguyên Hãn đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm, các đối tượng vội điều khiển xe máy bỏ chạy.

Giám đốc Công an thành phố ngày sau đó đã chỉ đạo Công an quận Lê Chân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra, mở rộng án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.