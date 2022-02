Khó khởi tố tội "Loạn luân" tại Tịnh thất Bồng Lai

Chưa có căn cứ khởi tố tội Loạn luân

Viện KSND huyện Đức Hòa đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự tại "Tịnh thất Bồng Lai" về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Sáng 25/2, thông tin với PV báo Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, Viện KSND huyện Đức Hòa đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai về Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền từ ngày 21/2.

Theo đó, xét thấy vụ án này thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, xét công văn đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Viện KSND huyện Đức Hòa quyết định chuyển hồ sơ vụ án về tỉnh.

Theo vị lãnh đạo này, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân", do cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố ngày 3/1.

"Ngoài tội danh trên, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân". Tuy vậy, rất khó để khởi tố tội "Loạn luân" vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận việc quan hệ với ông Lê Tùng Vân để sinh con", nguồn tin trên chia sẻ thêm.

Luật sư: Sức khỏe ông Lê Tùng Vân không tốt

Theo luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - người bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân, sức khỏe ông Lê Tùng Vân hiện rất yếu, người hốc hác đi nhiều so với trước khi bị khởi tố...

Theo luật sư Phúc, đã có 5 luật sư chính thức hoàn tất thủ tục để được tham gia bào chữa cho vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ).

Ông Lê Tùng Vân khi làm việc với cơ quan chức năng ngày 4/1 (Ảnh T.C.C)

"Chúng tôi chưa được thông báo về các tội danh khác của ông Lê Tùng Vân. Chúng tôi chỉ biết cơ quan điều tra đã khởi tố theo điều 331 Bộ luật hình sự. Tuy vậy, tại cơ quan điều tra, ông Vân phản đối tất cả những tội danh. Khi được tống đạt các thông báo quyết định giám định, ông Vân không chấp nhận", luật sư Phúc nói thêm.

Cũng theo luật sư Phúc, tại buổi làm việc với cơ quan điều tra gần nhất, bị can Lê Thanh Nhất Nguyên trông lờ đờ, phản ứng chậm chạp. Bị can Lê Thanh Nhất Nguyên cho biết, vì ăn chay, không hợp với thức ăn trong trại tạm giam nên ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đầu năm 2022, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".