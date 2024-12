Khám nhà tội phạm ma túy, công an phát hiện thuốc nổ

Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 15/12, đội nghiệp vụ Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã bắt quả tang Lê Văn Cảnh (37 tuổi, ở An Dương, Hải Phòng) tàng trữ 9,92gam ma túy loại Methamphetamine, 1 điện thoại, 1 xe máy và 620.000 đồng.

Lê Văn Cảnh khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã tiến hành khám nhà đối tượng Cảnh và thu giữ được 8,30gam ma túy loại Methamphetamine, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 cân điện tử…

Ngoài ra, tại nhà của Cảnh, công an còn thu giữ các tang vật nghi là pháo nổ, thuốc nổ, cùng các đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Văn Cảnh về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định.