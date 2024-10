Chiếc két sắt chứa ma túy tại nhà thiếu nữ 18 tuổi

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Mường Tè vừa phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn điều tra, mở rộng vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Nậm Xả, xã Bum Tở.

Ma Thị Xinh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó chiều 2/10, cảnh sát khám xét nhà đối tượng Thào A Di (SN 1999), Ma Thị Dung (SN 2002, ở xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn). Tang vật thu giữ gồm 9 gói nhỏ heroin và 174 triệu đồng trong két sắt.

Cảnh sát cũng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Di.

Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Ma Thị Xinh (SN 2006), là em vợ Di.

Tại cơ quan công an, Xinh thừa nhận việc bán ma túy và tự giác giao nộp số tiền bán ma túy cùng 150 viên hồng phiến cho cảnh sát.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Xinh, cảnh sát đã phát hiện thu giữ một két sắt trong có 3 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến và 1,7 tỷ đồng.

Theo lời khai của Xinh thì đây là két sắt của Thào A Di gửi.

Chiếc két sắt tại nhà của Xinh chứa 3 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến và 1,7 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, truy tìm đối tượng Di đang lẩn trốn.

Cũng trong sáng nay, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, chủ trì buổi lễ biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng 1/10 và vụ án ma túy trên địa bàn huyện Mường Tè.